Pārdomas. Horoskopi visām Zodiaka zīmēm no 8. līdz 14. janvārim

Entuziasms ir viens no dzinējspēkiem, kas parasto pārvērš par kaut ko sevišķu – apmēram tā teicis slavenais britu politiķis Vinstons Čērčils. Šajā nedēļā tev entuziasma netrūks un būs enerģijas pieplūdums. Tas nozīmē: liela jauda ikdienas darbos, gūzma ideju un vēlme izmēģināt ko jaunu. Vari ieviest kādas novitātes darba vidē vai arī iemēģināt spēkus jaunā nozarē. Tomēr ir svarīgi arī pievērst uzmanību gan fiziskajai, gan emocionālajai labsajūtai. Nedēļas nogalē gādāsi par mājīgumu un omulīgu atmosfēru. Plašāks dzimtas „salidojums” iepriecinās un stiprinās pārliecību, ka savējie ir lieliska komanda. Var pat rasties idejas par ģimenes biznesu.

Pozitīva un produktīva, taču ļoti nemierīga nedēļa. No vienas puses – gaisā pārmaiņu vēsmas, kas konservatīvo Mežāzi dara tramīgu, no otras - patlaban var pavērties vairāki vilinoši ceļi, rasties jauni mērķi vai idejas, kas mudinās domāt un rūpēties par profesionālo izaugsmi. Kā rīkoties? Kādus lēmumus pieņemt? Atrodi laiku vienatnei, pastaigā gar jūru vai pa dabas takām un atbilde atnāks. Ja sanāk uzņemties daudz pienākumu, tad atceries, ka starp darbu, atpūtu un privāto dzīvi jābūt līdzsvaram. Padomā, kā stiprināt un atsvaidzināt attiecības. Ja tajās iezagusies rutīna, sarīko romantisku pasākumu. Svarīga spēja un vēlme uzklausīt vienam otru.

Vai pazīsti to sajūtu, ka galva burtiski „krakšķ” no ideju pārbagātības? Vai tiešām tās iespējams realizēt? Lai citi brīnās vai kritizē, bet šis ir tavs laiks. Vajag izvirzīt jaunu mērķi vai uzsākt projektu, kas jau ilgstoši ir bijis padomā. Turklāt nekautrējies apspriest finanšu jautājumus, jo ir labs laiks ienākumu palielināšanai. Bet – kas mutiski norunāts, to vajag fiksēt juridiski korektos dokumentos. Mājās jāgādā par mieru un saticību, esi pēc iespējas vairāk kopā ar savējiem. Prieku sagādās kultūras pasākuma apmeklējums, radošas vai sportiskas aktivitātes. Pievērs uzmanību bērnu vajadzībām un uzklausi viņu domas.