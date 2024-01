Uzvārds "fon Erihs" nav viennozīmīgs. Tas saistās ar vairākiem reslinga tituliem, aizraujošiem kadriem un spilgtām personībām, taču tam arī ir traģēdijas piegarša – no pieciem fon Erihu brāļiem, kuri no 20. gadsimta 70. līdz 90. gadiem bija redzami reslinga pārraidēs, tikai viens izglābies no pāragras nāves. "Apollo.lv" apkopoja slavenās cīkstoņu dinastijas stāstu un informāciju par katra fon Eriha traģiskās nāves apstākļiem.