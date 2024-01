Aija Auškāpa atklāti par laiku, kad varēja izjukt "Prāta vētra"

2010. gadā bijusi patiesi reāla situācija, kad grupa varēja izjukt. "Es nesauktu to par izaicinošāko savu karjeras brīdi, jo to situāciju nevarēja tehniski novērst. Tas nebija nekādā ziņā atkarīgs no manis. Tas bija viņu lēmums, atkal viņu kopīgs enerģijas apvienojums, kas tomēr neļāva izšķīst tai bumbai un lika turpināties."