Spilgtākie 1990. gadu notikumi. Seriāls "Draugi", princeses Diānas nāve, "Titāniks" un vēl

"National Geographic" piedāvā atcerēties dažas no pagājušā gadsimta 90. gadu nozīmīgākajām parādībām un spilgtākajām personībām!

"Draugu" kults

Situāciju komēdija ar vienkāršu nosaukumu "Draugi", kuru radīja producenti Deivids Kreins un Marta Kaufmane, teju uzreiz ieguva kulta statusu un joprojām lielā mērā nosaka to, kā cilvēki atceras dzīvi 1990. gadu vidū un 2000. gadu sākumā.

Jāpiebilst, ka šis seriāls ir populārs arī to jauniešu vidū, kuri vēl nebija dzimuši, kad "Draugus" pirmo reizi translēja televīzijā. To pārraidīja kanāls NBC no 1994. gada 22. septembra līdz 2004. gada 6. maijam. Pēdējo sēriju noskatījās 52,5 miljoni ASV iedzīvotāju.