Cilvēkus sajūsmina 93 gadus vecas kundzes atskats par viņas aizvadītā gada randiņiem

Kundzei pērn bijuši pieci pirmie randiņi – divus no kavalieriem viņa satika bingo spēlē, vienu bērēs, vienu bārā un vēl vienu iepazina caur “Instagram”.

“Ar viņiem notika sekojošais: viens no viņiem nebija godīgs, viens nomira, diviem es vienkārši pārstāju atbildēt un viens kļuva par manu draugu,” Liliana skaidroja ierakstā, kurš vietnē “Instagram” ieguvis vairāk nekā 20 miljonus skatījumu.

“Jūs varētu prātot, cik no viņiem es noskūpstīju. Es skūpstījos ar visiem!” piebilda kundze.

Lilianai arī neesot problēmu spert pirmo soli. “Diviem no viņiem es piegāju klāt un sasveicinājos. Pārējo runāšanu atstāju viņu ziņā. Viens no viņiem kļuva par manu partneri.”

Divus no kungiem Liliana atraidījusi, jo tie esot bijuši nepieklājīgi – viens viņai nav attaisījis durvis, bet otrs kavējies atbildēt uz ziņām. Savukārt vēl cits kavalieris pārtraucis atbildēt pats, jo devies mūžībā – par to Liliana uzzinājusi no laikraksta.