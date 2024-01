Aicina iedzīvotājus bez maksas pieteikt tekstila konteineru uzstādīšanu

Uzņēmumā, atsaucoties uz Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu, norāda, ka viens eiropietis vidēji rada 11 kilogramus tekstila atkritumu gadā. Turklāt pēdējos gados tekstila ražošanas apjoms palielinās, kamēr vidējais to lietošanas ilgums samazinās, tā palielinot kopējo šo atkritumu daudzumu. Tikai niecīga daļa nonāk pārstrādē, lielākais vairums tiek noglabāts poligonos.

"Vislabākais, ko darīt ar pašam vairs nevajadzīgu tekstilu, ir nodot to licencētam apsaimniekotājam, kas parūpēsies, lai to var izmantot kāds, kuram šīs drēbes vai apavi ir vajadzīgi. Pērn "CleanR" organizētajās akcijās un uzstādītajos konteineros iedzīvotāji nodeva aptuveni 550 tonnas tekstila, kas tā vietā, lai noglabātu to poligonā, tika izmantots apritē," stāsta uzņēmuma pārstāve.