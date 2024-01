"Desmit mēneši bija tādi, kad šķita, ka ir ļoti slikti." Jana Duļevska atklāti par grūto dzīves posmu

Duļevsku aizvien glābjot darbs un uz sapratne, ka bēdas ir jāizsāp, ka ir jāiziet cauri dažādiem pārdzīvojumu posmiem. "Man ir ģimene, tuvi, mīļi cilvēki, bet no bedres, no sava bezdibeņa ir jāizlien tikai un vienīgi pašam. Var palīdzēt, padot roku, bet tas arī viss.

Pēc visa, kas piedzīvots šā gada laikā, daudz kas no apkārt notiekošā vai pateiktā mani vairs tā nesatrauc kā agrāk. Vienmēr esmu gribējusi dzīvi tvert vieglāk, sava atbildīguma dēļ neesmu mācējusi pateikt nē, tagad to redzu citādi. Esmu ļoti mainījusies. Bēdās tu mainies ne pa dienām, bet pa stundām. Man arī vairs nav bail. Arī no tā, no kā agrāk bija bail. Piemēram, teikt savu viedokli, pat ja zinu, ka man par to klups krāgā. Sāku izvērtēt prioritātes, to, kas man ir pa īstam svarīgi.