Ukrainas parlaments atteicies apspriest mobilizācijas likumprojektu

Likumprojekts, ko valdība iesniedza decembrī, paredz pastiprināt sodus tiem, kas izvairās no iesaukšanas armijā, un samazināt karadienesta vecumu no 27 līdz 25 gadiem. Tas arī paredz samazinātu obligāto karadienesta laiku no neierobežota līdz 36 mēnešiem.