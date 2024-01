Saeimas priekšsēdētāja: Atbalsts Ukrainai ir mūsu valsts, Saeimas un valdības absolūtā drošības prioritāte

Ukrainas prezidents sacīja, ka, neraugoties uz to, ka runājam dažādās valodās, mūs vieno kopīgas vērtības, un brīvība mūsu valstīs nozīmē vienu un to pašu. Zelenskis pateicās Latvijas cilvēkiem par to, ka viņi vienmēr ir bijuši Ukrainas un taisnīguma pusē. "Briesmīgā, asiņainā kara laikā jūs esat kopā ar mums līdz uzvarai, līdz beigām," sacīja Ukrainas prezidents.