VIDEO ⟩ "Dakara" rallijreidā nodegusi igauņu ekipāžas mašīna

Pirms starta mehāniķi pārbaudīja automašīnu un veica testa braucienu netālu no "Dakaras" nometnes. No automobiļa izplūdes sistēmas izplūdes gāzu liesmas aizdedzināja automašīnas oglekļa šķiedras virsbūvi, un šajā gadījumā degšana ir ļoti strauja.

Mennama stāstīja, ka no rīta ekipāžu pamodināja mehāniķa zvans ar ziņu, ka automašīna ir nodegusi.

"Mehāniķiem izdevās izkļūt no automobiļa pēdējā brīdī, kad liesmas jau bija iekļuvušas automašīnā no pasažiera puses. Par laimi, vīri palikuši dzīvi, taču automašīna nodegusi pilnībā. Mums šī "Dakara" ir beigusies, mēs no šiem pelniem vairs nepiecelsimies," teica pilots.