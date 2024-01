"Neste Latvija": līdz ar elektroauto un koplietošanas auto skaita pieaugumu samazināsies vidējie pārdotās degvielas apjomi

"Ļoti būtisks jautājums ir attiecīgas jaudas elektrības pieslēgums. Tā izveides izmaksas svārstās no dažiem līdz par 100 000 eiro, un ir degvielas uzpildes stacijas, kur to darīt nav izdevīgi. Tāpat ir degvielas uzpildes stacijas, kuru teritorijās nemaz nav vietas šādas stacijas izveidei. Pirmkārt, mēs skatāmies uz galvenajiem autoceļiem. Šī gada plānā ir elektrouzlādes staciju izveide uz "Via Baltica", lai uzlādes iespējas būtu tiem autovadītājiem, kuri brauc cauri visai Baltijai," norādīja kompānijas vadītājs.