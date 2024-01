Astroloģiskā prognoze visām Zodiaka zīmēm no 22. līdz 28. janvārim.

Esi apdomīgs naudas lietās un raugies, kur un kā vari nopelnīt vairāk. Labs laiks tālejošiem plāniem, taču var gadīties, ka vēlēsies tūdaļ uz līdzenas vietas realizēt to, kas iešaujas prātā. Neesi pārsteidzīgs - virzies uz priekšu mērķtiecīgi, bet palēnām. Lieti noderēs tavs optimisms, spēja pārliecināt un arī uzmundrināt cilvēkus. Privātajā dzīvē mīlestības un romantikas laiks. Neslēp emocijas, ļauj otram cilvēkam nojaust par savām simpātijām, un izbaudi jaukos brīžus, ko dzīve sniedz. Tāda sajūta, ka kaut kur zem sniega taisās plaukt pirmie sniegpulksteņi.

Visas pārmaiņas sākumā šķiet grūtas, it īpaši tad, ja par visu svarīgāka dzīvē ir stabilitāte. Šajā nedēļā vēlams būt elastīgam, gatavam pieņemt jaunus spēles nosacījumus un izaicinājumus. Daudz kas būs atkarīgs no prasmes komunicēt. Dodies sabiedrībā, iepazīsties un veido noderīgus kontaktus. Lielas izaugsmes iespējas, ass prāts un intelekts augstā līmenī. Tomēr jāsargās no pārslodzes. Nedēļas nogalē atrodi kādu brīdi vienatnei, lai sakārtotu domas un atpūstos. Sirdī dziļi noslēpta mīlestība, kas nedod miera, liek domāt un cerēt. Privātajā dzīvē esi atvērtāks.