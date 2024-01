Tāpat Skabejeva meloja, ka ukraiņu karavīru ārstēšanai tiekot izmantota halucinogēna viela ibogaīns, kas, piemēram, ASV ir aizliegta. Par to ziņojot gan portāls "Intercept", gan žurnāls "The Economist". Te atkal patiesība sajaukta ar meliem. Par to tiešām raksta portāls "Intercept", kas ir vienīgais medijs, kas par to ziņo, un šis portāls nav novērtēts kā ļoti uzticams.