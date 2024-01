VID mobilā lietotne "Attaisnotie izdevumi" nedarbojas tālruņos ar "Android" operētājsistēmu

Ja lietotne telefonā jau ir uzstādīta, uz "Android" tālruņa to var atvērt un sākt ievadīt čekus, bet tā nepabeidz sākto darbību un čeki nenonāk Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS).

Visa gada garumā čekus un kvītis iespējams pievienot EDS sadaļā "Attaisnoto izdevumu dokumenti". To var izdarīt arī no telefona - telefonā, nospiežot pogu "Izvēlēties failu" iespējams pievienot gan jau iepriekš nofotografētu čeku, gan nofotografēt to pievienošanas laikā.