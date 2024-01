KAIFA CENA ⟩ "Varbūt cietums būtu, varbūt kaut kas ar mani notiktu... Metadons mani izglāba." Jura stāsts

2000. gada sākumā un pirmajos gados ļoti daudz cilvēku sāka slimot ar HIV. Četrpadsmit, piecpadsmitgadīgi. Tajā laikā parādījās heroīns, vajadzēja mazu devu. Vienā šļircē ietilpa viens mililitrs un to varēja sadalīt uz trīs cilvēkiem. Viens, otrs, trešais iedur – un visi saslimst. Tas bija šausmīgi. Ar to bija jāstrādā, jāmaina vecās šļirces pret jaunām, jāstāsta par HIV, jāpropagandē metadona programma – to visu mēs biedrībā darījām. Sapratu, ka tā ir mana atbildība. Pats esmu gadu desmitiem lietojis, un tagad redzu, ka dzīve kļūst pilnīgi citāda, agrāk jau tāda HIV nebija vispār. Sapratu, ka man ir jāpalīdz to samazināt. Un mums, es domāju, tas izdevās, tagad jauni cilvēki, kuri saslimst, ir daudz mazāk nekā pirms 20 gadiem. Jo visi tagad zina: labāk veco šļirci apmainīt pret jaunu, un ar veco nekādos apstākļos nebīdīties. Un es visiem saku arī: ejiet uz metadona programmu.