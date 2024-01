"Neviens man nevarēja palīdzēt." Nora Ikstena atklāti par to, kas patiesībā ar viņu notika

Es varu atbildēt, kāpēc dzīvoju bailēs un to nepārtraucu, es nebiju nonākusi pie paša svarīgākā savā dzīvē – pie savas pašvērtības apziņas, ka es spēju pastāvēt viena. Es nekad neesmu nožēlojusi savu izvēli šķirties. Tas prasīga gandrīz manu dzīvi, bet, neraugoties uz to, es nenožēloju.

Es biju melnā tunelī, no kura man nelikās, ka būtu kāda izeja. Neviens apkārt man nevarēja palīdzēt, jo es pati sev nevarēju palīdzēt. Ar visu savu smago pieredzi es varu teikt divas lietas – nekad to nedariet, un otrs – runājiet par to, pat tad, ja jums liekas, ka visa pasaule uz jums skatās kā uz traku. Atrodiet sevī spēku par to runāt.