Atrasta Krievijas "IL-76" transportlidmašīnas "melnā kaste"

Ekrānuzņēmums no video, kurā iemūžināta "IL-76" avārija.

Lidmašīnas Il-76 avārijas vietā netālu no Belgorodas atrasts borta informācijas uzkrājējs, kas reģistrē lidojuma parametrus. Par to ziņo "Meduza", atsaucoties uz "RIA Novosti" saņemto informāciju no neatliekamās palīdzības dienesta pārstāvja.