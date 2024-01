VIDEO ⟩ Pieļāva "vienu" kļūdu Latvijas himnā, nenokārtoja naturalizācijas eksāmenu un sāka raudāt. Krievijas pilsones meita kritizē PMLP lēmumu

Janvāra vidū 75 gadus vecā sieviete no Jaungulbenes devās uz Rīgu kārtot naturalizācijas eksāmenu. Meita stāsta, ka mātei gāja labi līdz brīdim, kad bija jāizvēlas viens no uzdevumiem – rakstīt Latvijas valsts himnu vai to nodziedāt. Māte izvēlējusies to nodziedāt.