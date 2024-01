Viena no pārmaiņām, ko viņš īsteno, ir atteikšanās no savas dzīves atrādīšanas soctīklos. Viņš izdzēsis soctīklos teju visas skaistās fotogrāfijas. Kašers jūtas apmaldījies, jo viss notiekot caur kameras lēcu un filtriem. "Jo vairāk es esmu tajā pasaulē, jo vairāk es saprotu, ka gribu bēgt no tās." Viņš saprot, ka būt influencerim nozīmē dalīties ar savu dzīvi, taču beidzot ir pienācis laiks sevi likt pirmajā vieta, domājot par to, ko vēlas viņš, nevis sekotāji, un beidzot ar kādu sacensties.