Selēnas Gomesas slavas fenomens un dzīves līkloči

Gomesas vecāki izšķīrās, kad meitenei bija pieci gadi, un viņa palika dzīvot kopā ar mammu, kurai bija finansiālas grūtības. Māte vēlāk atcerējās, ka abas ar mazo meitu bieži vien pārtika no makaroniem, jo tas bija vienīgais, ko viņas varēja atļauties no vietējā lēto preču veikala. Taču Selēna ir pateicīga mammai par visu, ko viņa darīja viņas labā. "Viņa manis dēļ ziedoja visu, strādāja vienlaikus trīs darbos, atbalstīja mani it visā," stāstīja dziedātāja un aktrise kādā intervijā.