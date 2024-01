Kultūras ministrija rosina abonējamiem filmu straumētājiem noteikt obligātās iemaksas

Konsultējoties ar Latvijā reģistrētajiem audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējiem, KM secinājusi, ka Latvijas apstākļos piemērots noteicamo finansiālo ieguldījumu apmērs būtu 3,5% no abonēšanas pakalpojuma ieņēmumiem. KM uzsver, ka ieguldījuma apmērs attiecas tikai uz to ieņēmumu daļu, kas gūti Latvijas tirgū, un konkrēti tikai no ieņēmumiem, kas gūti no abonēšanas.