Kādu labumu Latvijas mežu īpašniekiem sniegs oglekļa kredīti

Stratēģija Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam paredz dažādu instrumentu ieviešanu nacionālajā līmenī, lai ar to palīdzību mazinātu siltumnīcas efekta gāzu nonākšanu atmosfērā, kā arī veicinātu to piesaistīšanu. Viens no tādiem rīkiem ir oglekļa aprites kalkulators.