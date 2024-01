Medijs: Zelenskis Zalužnijam piedāvājis atkāpties no amata

Medija "Mirror of the Week" Ukrainas izdevums norādījis, ka notikusi tikšanās starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Valēriju Zalužniju, kuras ietvaros Zelenskis Zalužnijam piedāvājis atkāpties no amata, vēsta Krievijas neatkarīgais medijs "Meduza".