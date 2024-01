Radiatori, hanteles, gludināmie dēļi. Neatbilstošā konteinerā iemesti atkritumi kavē šķirotāju darbu un bojā iekārtas

"Tomēr būtisks faktors, lai uzlabotu šķiroto konteineru saturu, ir iedzīvotāju izglītošana. Pieredze liecina, ka atkritumi mēdz "migrēt" no viena konteinera uz otru, proti, māla trauki, kas būtu jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā, nonāk stikla konteinerā.

Viņš stāsta, ka dzeltenie konteineri ir paredzēti tikai un vienīgi vieglajam iepakojumam, bet tā kā uz tiem norādīts "metāls" un "plastmasa", iedzīvotāji tajos nereti izmet visdažādākos plastmasas vai metāla atkritumus, kas nav iepakojums, piemēram, elektrotehniku, krēslu detaļas, gludināmos dēļus, hanteles, pat radiatorus. Šie nav priekšmeti, kurus var izmest kādā no pagalmā uzstādītajiem konteineriem; tie jānodod atbilstoši – atkritumu apsaimniekotāju šķirošanas laukumos.

Arī stikla konteinerā būtu jānonāk tikai stikla pudelēm un burkām, bet bieži vien tajos tiek izmests spoguļstikls, mājas vai automobiļa logi, arī acetona burciņas, kas ir bīstamie atkritumi un ko nedrīkst izmest nevienā no konteineriem.

Tas uzņēmumam, kas investē iekārtu modernizēšanā, lai veicinātu atkritumu šķirošanu, rada dīkstāvi, jo šķirošanas līnijās atrodas frakcijas, kurām tur nevajag būt un kas no šīm līnijām ir jānoņem.

Gadījumos, ja rodas neskaidrība par kādas izmetamās lietas "piederību" konkrētam atkritumu veidam, iedzīvotāji var ieskatīties elektroniskajā bukletā "Viegli šķirot pareizi" vai vienkārši izmest to sadzīves atkritumu konteinerā, jo tādējādi netiks sabojāts pārējais sašķiroto atkritumu saturs, netiks kavēts šķirošanas centra darbs un bojātas šķirošanas iekārtas. Tomēr jāatceras, ka būvgružus, riepas, elektrotehniku vai lielgabarīta atkritumus nedrīkst izmest nevienā no konteineriem, bet tie jānodod šķirošanas laukumos, kur katrs no atkritumu veidiem tiks atbilstoši utilizēts.