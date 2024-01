Rīgas dome piešķīrusi 200 tūkstošus eiro festivāla "Positivus" rīkošanai

Paredzēts, ka šis finansējums veidos 9,67% no festivāla kopējās tāmes.

Saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju, 2022.gada jūlijā festivāls pirmoreiz notika Rīgā, Lucavsalā, un abās festivāla dienās to apmeklēja attiecīgi 20 000 un 23 000 apmeklētāju, no kuriem vismaz 6000 bija no ārvalstīm.