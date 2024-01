ZM pagaidām vēl nav izstrādāta kārtība Krievijas graudu izplatības kontrolēšanai Latvijā

Viņa informēja, ka, lai vēl vairāk solidarizētos ar Ukrainu un samazinātu finanšu plūsmu no Latvijas uz Krieviju, lauksaimniekiem, kuri pēc šī gada 1.janvāra turpinās iepirkt Krievijas un Baltkrievijas graudus, nepiešķirs valsts atbalstu.

Tikmēr lauksaimnieki jau pauda neizpratni par to, kā šāda informācija tiks ievākta, jo iepērkot graudus no vairumtirgotāja, lauksaimnieki nevar 100% garantēt, ka graudu norādītā izcelsme atbilst patiesībai. Tāpat LOSP biedri jautāja, vai tādējādi lauksaimnieki netiks sodīti par citu veiktajiem pārkāpumiem.

Pēc Zemkopības ministrijas datiem, Latvija ir otrā lielākā Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importētāja ES aiz Spānijas. Latvija 2023.gadā no janvāra līdz oktobrim importēja 12% no kopējās ES importa no Krievijas vērtības, ieņemot otro vietu starp ES dalībvalstīm.