VIDEO Policija izsaka versijas par Vecrīgā notikušo laupīšanu

Ņemot vērā minēto, izmeklēšanā esot iesaistīti arī starptautiski kanāli, tajā skaitā dienesti no kaimiņvalstīm un Eiropols.

Policija arī saņēmusi daudz informācijas no iedzīvotājiem, tajā skaitā no ārzemju latviešiem saņemtas ziņas par iespējamo laupītāju identitāti. Izdevies noskaidrot noziedznieku pārvietošanās maršrutu, tomēr paši laupītāji notverti vēl neesot.

Policijas pārstāvis nevarēja komentēt laupīšanas uzbrukumā cietušā veikala darbinieka veselības stāvokli, taču viņš norādīja, ka šī cilvēka gūtie ievainojumi nav no šaujamieroča.

Sociālajos tīklos ievietotajā video redzams, kā četri laupītāji maskās izskrien no veikala un vienlaikus veikala durvju virzienā viens no noziedzniekiem izpūš no baloniņa nezināmas izcelsmes vielu.