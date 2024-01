Pēc pasta nodaļu slēgšanas pensijas un pabalstus iedzīvotājiem piegādās dzīvesvietā

Lai izmaksas veidu nomainītu no nākamā mēneša, iesniegums VSAA jāiesniedz līdz mēneša 15.datumam. Līdz izmaiņu veikšanai izmaksas veids saglabāsies iepriekšējais.

Daine jauno kārtību ilustrē ar piemēru. Pensionārs līdz šim devās uz vietējo pasta nodaļu, lai izņemtu skaidrā naudā savu pensiju no PNS konta. Tā kā pasta nodaļa slēgta, pensionārs iesniedz VSAA iesniegumu, lai pensiju turpmāk pastnieks piegādātu viņam mājās. Ja iesniegums VSAA tiks saņemts, piemēram, 9.februārī, tad pensiju viņam piegādās mājās no marta. Savukārt, ja iesniegumu viņš iesniegs 23.februārī, tad piegāde dzīvesvietā būs no aprīļa.