Bijusī prezidenta amata kandidāte Elīna Pinto par laimes termometru un vērtību mēra maiņu

"Mēra to, cik cilvēki jūtas labi, piemēram, savā darbā, vai ir padomāts par bērnu un jauniešu vajadzībām. Kaut vai tāds mērījums – vai meitene var aizbraukt no mājām uz skolu ar velosipēdu. Liekas it kā triviāli, bet meitene brauc ar velosipēdu, viņa jūtas droši, tas nozīmē arī, ka tur ir sakārtotas ielas, nozīmē, ka viņai neviens neuzbruks, kā arī nenozags, un viņa varēs arī mājās atbraukt. Ir daudz sakarīgāki un cilvēcīgāki veidi, kā izmērīt to, cik labi mēs dzīvojam," viņa stāsta un piebilst: "Mēs pārāk daudz domājam par ērtībām, par maz – par vērtībām."