Ekonomikas ministrija komentē 316. un 318. sēriju ēku tehnisko stāvokli

Turpinot padomju laikā celto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa izpēti, EM sadarbībā ar būvspeciālistiem veikusi 316. un 318. sēriju daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju padziļinātu tehniskā stāvokļa izpēti, novērtējot to atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām. Tāpat kā iepriekš, tiek piedāvāti arī tipveida risinājumi ēku konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes atjaunošanai, kur tas ir nepieciešams.

Izpētes laikā tika veikta tehniskā apsekošana 20 minēto sēriju daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām, lai pārliecinātos par šo ēku tehnisko stāvokli, novērtējot to mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī iespējamos vienojošos ēku defektus, kas var ietekmēt to drošumu. Izpēte veikta ēkām Rīgā, Jelgavā, Ventspilī un Rēzeknē, kas nodotas ekspluatācijā laika posmā no 1963. līdz 1973.gadam.