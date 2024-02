Lēmums ir daļa no 50 miljardu eiro liela atbalsta Kijivai, kas pieņemts ceturtdienas samitā.

260 miljardu eiro vērtas Krievijas ārējās rezerves tika imobilizētas 2022. gadā, reaģējot uz Maskavas iebrukumu. No tām 191 miljards eiro atrodas Beļģijas centrālajā vērtspapīru depozitārijā "Euroclear" un ģenerē miljardus.

Saskaņā ar nedēļas sākumā noslēgto vienošanos par palīdzības plānu "Euroclear" gūtā peļņa tiks iegrāmatota atsevišķi un netiks izmaksāta kā dividendes akcionāriem, kamēr ES valstis vienbalsīgi nepieņems lēmumu par "finansiālu iemaksu [ES] budžetā, kas tiks piesaistīta no šīs tīrās peļņas, lai atbalstīt Ukrainu", liecina "Financial Times" aplūkotais teksta projekts.

Ceturtdien apstiprinātajā palīdzības paketē norādīts, ka periodā no 2024. līdz 2027. gadam Ukrainas atbalstam tiks novirzīti 50 miljardi eiro. No tiem 33 miljardi paredzēti kā aizdevums no ES budžeta.