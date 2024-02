Hamiltons uz "Ferrari" - F-1 pasauli satricinājušā lēmuma uzvarētāji un zaudētāji

Zaudētāji

To nevar apgalvot par "Mercedes". Jāsāk, protams, ar acīmredzamo - komandā vairs nebrauks septiņkārtējs pasaules čempions. Tas ir milzīgs zaudējums. Tomēr viņu rindās paliks pilots ar čempiona potenciālu (Džordžs Rasels). Šis jautājums gan ir diskusijas vērts, bet šī saruna vai monologs jāatstāj citai reizei.

No 2014. līdz 2021. gadam "Mercedes" bija labi ieeļļota mehānisma paraugs. Pirmās "plaisas" sāka parādīties 2022. gadā, kad Sudraba bultas bija negaidīti lēnas. Bet to varēja norakstīt uz kļūdu jauno regulāciju interpretācijā. Pērn sākās runas, ka komanda neklausa Hamiltonu. Tad aiziet viens no vadošajiem inženieriem, bet tagad par komandas pamešanu negaidīti paziņojis tās čempions. Varētu pat teikt - simbols.