Sirdslietas ⟩ Katrīna Dimanta par došanos uz draugu kāzām bez kavaliera, mammām savedējām un vēl

Tu tikko esi atgriezusies no tāla ceļojuma. Padalies iespaidos!

Es biju Meksikā. Nav tādas vienas spilgtākās lietas, protams, spilgtākā ir saule, ko es arī atvedu no turienes, lai visiem tā tiek. Man tas D vitamīns bija ļoti vajadzīgs. Mēs aizbraucām un darījām visādas tūristiskas lietas, un tad mēs aizbraucām uz pilsētu Akumal, kas ir neliela pludmales tūristu kūrorta kopiena Meksikā, mēs noīrējām villu pie Karību jūras. Attaisot logu, tumsā tu dzirdi to jūru. Aizejot gulēt, nevarēju sagaidīt rītu, lai ieraudzītu skatu. No rīta izejot ārā, viļņiem šķeļoties un spīdot saulei, man acu priekšā 200 m attālumā ir Karību jūra. Es stāvēju tur un smaidīju, un savā prātā es sapratu, ka šis ir tas, ko es nezināju, ka man ļoti vajag.