"Esmu dzirdējis tikai pozitīvus vārdus." Vai Šūmaheram pavērusies iespēja atgriezties F-1?

Pēc visai skaļas šķiršanās no "Haas" Šūmahers pilna laika pilota vietu F-1 tā arī neatrada. Tomēr viņu savai komandai rezerves pilota lomā piesaistīja "Mercedes" boss Toto Vulfs. Tagad gan Vulfa vadītā komanda pati nonākusi pārmaiņu priekšā, jo šā gada beigās to atstās Luiss Hamiltons, kurš pārcelsies uz "Ferrari".

"Miks pavisam noteikti būtu viens no labākajiem jaunajiem pilotiem. Protams, pieejams būs arī Karloss Sainss, pat ja viņš drīzāk nonāks "Audi". Domāju, ka Mika izredzes ir labas. Uzskatu, ka viņš šo iespēju ir pelnījis. Blakus Raselam viņš varētu palīdzēt būvēt komandas nākotni. Par to esmu diezgan drošs. Tagad tikai nepieciešams, ka līdzīgās domās ir arī Toto Vulfs. Bet no viņa par Miku esmu dzirdējis tikai pozitīvus vārdus," norādījis Šūmahers.