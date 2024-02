Šajā ziemā ievērojami pieaugusi Latvijas ceļotāju interese par eksotiskiem galamērķiem, un Šrilanka, kas ir pieejama no Rīgas ar tiešo reisu, kļuvusi īpaši populāra. 2023. gada 25. decembrī tūrisma operators "Join Up! Baltic" sāka tiešos lidojumus no Rīgas uz Šrilanku. Pirms dažām dienām vienā no reisiem piedzīvota ļoti nepatīkama situācija - pamatīgi piedzēries latvietis apdraudējis lidmašīnas pasažierus. Kas notika reisā Šrilanka – Rīga?