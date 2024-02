Izziņoti jauni festivāla "Positivus" mākslinieki

Tāpat arī izziņots, ka festivālā programmu papildinās britu rokgrupa "Nothing But Thieves", pašmāju repa smagsvars Ozols, grupa "Detlef", 2005. gada "Mercury" balvas ieguvējs Bendžamins Klementains, vairākkārtējs "Grammy" balvas laureāts Džeikobs Koljers, grupas "Arcade Fire" dalībnieka Vila Batlera projekts "Will Butler & Sisters Squares", kā arī Mančestras grupa "Picture Parlour".