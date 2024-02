Noklausies! ⟩ Jaunā muzikālā apvienība "Tracis" izlaiduši jaunu singlu, kurā apdzied Donu

"Ja "Čiekurklans" iznāca kā tāda melanholiska pēcsvētku atrauga, kurā pavīd ainas no bērnības, tad "Zolitūde" jauno apvienību pacēlusi pavisam citos augstumos. Turklāt šīs nav vienīgās pārmaiņas. Košo treniņtērpu ēra ir pagātnē, tāpat kā divi sākotnējās grupas sastāva dalībnieki. Jauns imidžs, vēl lielāka jauda un, protams, nauda. Šajā dziesmā tās būs daudz," par dziesmu teic grupas dalībniece Elīna Gluzunova .

Arī šajā dziesmā tiek atspoguļots kāds no latviešu estrādes māksliniekiem. Šoreiz laimīgā loze kritusi mūziķim Donam.

"Šeit – no sirds un no rajona, izkāpj Dons no pēdējā vagona," dziesmā skan vārdi.