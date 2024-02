Kur Rīgā visbiežāk uzdarbojas kabatzagļi?

"Bīstamākā ir 15. trolejbusa maršruta gala pietura centrā. Tur visvairāk cilvēku ir darba stundās un dienas beigās, kad cilvēki brauc no vai uz darbu. Viņi visi steidzas, it īpaši, kad ir slikti laikapstākļi – lietus, sniegs vai vēl kaut kas. Viņi grūstās un mēģina ātrāk iekāpt trolejbusā. Tajā momentā viņi ieliek maku, telefonu kabatā vai somā, neaizverot to. Kabatzaglis pienāk no aizmugures un paņem."