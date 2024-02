Iepazīsties ar pašmāju jaunā attiecību šova "Mīlas nometne" pāriem

Ivars un Antra – pāris, kurš bauda dzīvi nelielā lauku pilsētiņā, nesteidzīgi svinot dzīvi. Paši bez jebkādiem pārmetumiem atzīst, ka ir mazliet traki, un, pārbaudot sevi labprāt izmēģina visu jauno. Antrai ikdienas skrējienā un kopā būšanā pietrūkst uzmanības un rūpes no Ivara puses. Attiecībās jau ir pavadīti 8 gadi, taču bildinājums vēl nav saņemts. Pāris sapņo apprecēties Gruzijā. Vai tā ir tikai sagadīšanās vai pāra laimīgā loze, beidzot savu mīlestību apliecināt arī oficiāli?

Evita un Aigars – viens otru atrada kameru priekšā, piedaloties šovā "Lauku sēta" un laulības ostā iestūrēja, piedaloties realitātes šovā "Ģimene burkā". Laulības viļņos abi plūst jau trīs gadus, taču romantikas dzirkstele vēl kvēlo. Ekspertiem gan šķiet, ka tā ir tikai maska, kas pasargā no patiesās realitātes. Evita nevar pieņemt, ka vīrs darba dēļ pavada daudz laika prom no mājām, līdz ar to attiecībās ir greizsirdība un neuzticēšanās. Vai viņiem izdosies atklāt vienam otram savas īstās jūtas?