Skatītājus konkursa "Supernova" finālā priecēja arī viesmākslinieki no kaimiņvalstīm: igauņu māksliniece Alika, kura pagājušā gada Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu "Bridges" ieguva 8. vietu, kā arī Gabrielius Vagelis – mūziķis no Lietuvas, kurš vairākkārt piedalījies Lietuvas Eirovīzijas atlasēs.

Kā zināms, pēc pirmā pusfināla kļuva zināms, ka finālam kvalificējas: Funkinbiz – "Na Chystu Vodu", Alekss Silvers – "For the Show", "Vēstulēs" – "kur?", "Papīra lidmašīnas" – "Mind Breaker", Avéi ar dziesmu "Mine", Saint Levića – "Tick-Tock", Dons - "Hollow", Ecto ar dziesmu "Outsider", Katrīna Gupalo – "The Cat’s Song", Edvards Strazdiņš ar dziesmu "Rock n' Roll Supernova ".

Bet aiz strīpas palika pieci dalībnieki – Patrīcija Spale - "Heaven’s Raining Down on Me", "B/H" ar dziesmu "Amsterdam", "Jar of Kings" ar "Wildfire", Agnese Rakovska ar dziesmu "AI", Sasha Sil ar "Love is a Language".