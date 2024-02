Kā Latvijā veicies ar bioloģisko atkritumu šķirošanas ieviešanu?

Rūpes par kvalitatīvu vidi un cīņa pret klimata pārmaiņām ir viena no ES prioritātēm. Viens no mērķiem – līdz 2025. gadam atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu palielināt vismaz līdz 55% no atkritumu masas.