Amputēts deguns un pirksti. Vīrietis, kurš labprātīgi veicis radikālas ķermeņa pārmaiņas

Lofredo ir populārs visā pasaulē, pateicoties ekstrēmajām izmaiņām, ko viņš veicis savā ķermenī. Francūzis līdz šim ir amputējis degunu, ausis, augšlūpu un divus pirkstus, kā arī licis ietetovēt acu ābolus. Ja ar to nepietiek, viņa āda ir gandrīz pilnībā klāta ar melnu tinti un tetovējumiem, novīlēti un viņa mēle ir sašķelta uz pusēm.

Par Lofredo ir izveidota arī dokumentālā filma “Es pārveidoju sevi par citplanētieti” (“I Transformed Myself Into An Alien”), kurā viņš atzina, ka kopš pārvērtībām saskāries ar ikdienas problēmām.