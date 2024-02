Eiropas Komisijas prezidente: Putins visvairāk baidās no neapmierinātas tautas

"Esmu dziļi satriekta un apbēdināta par ziņu par Alekseja Navaļnija nāvi. Putins visvairāk baidās no savas tautas neapmierinātības. Drūms atgādinājums tam, ko pārstāv Putins un viņa režīms. Apvienosimies cīņā par brīvību un drošību tiem, kas uzdrošinās runāt pret autokrātiju," pavēstīja Leiena.

"Pagaidām nav galīgā apstiprinājuma, bet mēs ar lielu varbūtību pieņemam, ka Navaļnijs ir miris Krievijas cietumā. Tas mums ir ļoti nomācoši. Es tikos ar viņu Berlīnē, kad viņš ārstējās Vācijā no saindēšanās sekām, es ar viņu runāju par drosmi, ko prasīja viņa lēmums atgriezties Krievijā. Tagad viņš par to ir samaksājis ar savu dzīvību. Mēs ļoti labi zinām, kāds ir šis režīms. Ikvienam, kurš kritizē, ikvienam, kurš iestājas par demokrātiju, ir jābaidās par savu dzīvību un drošību. Tāpēc mēs esam satriekti. Mēs domās esam ar viņa sievu, bērniem, draugiem un sekotājiem. Tas ir vienkārši briesmīgi. Un tā ir zīme, ka Krievija ir mainījusies. Diemžēl šis process sākās jau sen, tā jau sen ir attālinājusies no demokrātijas, tā jau sen nav demokrātija," paziņoja Šolcs.