"Viena no vienkāršākajām izejām!" Liepājnieks Klāvs atklāti par lēmumu veikt vazektomiju

"Mēs vēl dzīvojām Zviedrijā. Pēc otrā bērna domājām par izsargāšanās veidu. No sākuma sieva izmantoja spirāli, bet pēc gada radās komplikācijas. Tā kā nevēlējos, lai viņa turpina [lietot spirāli] vai lieto kaut kādus hormonālus medikamentus, es izlēmu, ka ir jāveic vazektomija," paskaidroja divu bērnu tētis.

Klāvs atzina, ka tā, pirmkārt, bijusi viņa iniciatīva, tomēr ņemts vērā arī ģimenes viedoklis. "Ja sieva teiktu, ka vēl grib trešo, ceturto bērnu, tad par to tiktu domāts. Bet, laikam ejot, mēs sapratām, ka mums ar mūsu diviem puikām pietiek, un tad teicu - labi, es darīšu!"

Vīrietis pastāstīja, ka pirms nopietnā lēmuma pieņemšanas par šo tematu aptaujājis pazīstamos cilvēkus, kuri arī tam gājuši cauri, piemēram, sievas tēvu, savu kādreizējo priekšnieku, kurš teicis: "Klāv, ja jūs to esat nolēmuši starp jums abiem diviem, tad šī ir viena no vienkāršākajām izejām!"

Lai vazektomiju varētu veikt, esot jāiziet cauri "vairākiem līmeņiem". "Nevar tā vienkārši aiziet, pateikt - rīt taisām! No sākuma ej pie ģimenes ārsta, tad viņš tevi nosūta pie urologa, un tur tiek skaidrots: "Hei, Klāv, tu tagad saproti, ka pēc šī ir 99 procenti, ka to nav iespējams atgriezt. [..] Pie sevis es to biju nolēmis, un šaubu nebija."