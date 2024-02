"Ne vienmēr cilvēks var samaksāt." Dārgas medicīniskās manipulācijas var saņemt uz nomaksu

Arī medicīnas sabiedrībā "ARS" pacienti maksā pa daļām, ja medicīniskās manipulācijas summa pārsniedz tūkstoti eiro. Šāda iespēja tiekot atrunāta individuāli līgumā, ziņnešiem stāsta "ARS" valdes priekšsēdētājs Māris Andersons: "Parasti tā ir zobu protezēšana un dārgas ortopēdiskas operācijas, kuras maksā no 2000 līdz 4000 eiro."

Dalīto maksājumu iespēju pacientiem nodrošina arī "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca": "To visbiežāk izmanto pacienti, kas ir saņēmuši veselības aprūpes pakalpojumus stacionārā nodaļā – tie ir gan Latvijas pilsoņi, gan trešo valstu pilsoņi. Pēc slimnīcā noteiktas kārtības, izrakstoties no nodaļas un izsniedzot pacientam rēķinu, to piedāvā apmaksāt uzreiz uz vietas nodaļā.