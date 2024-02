No 1.aprīļa domes vadības un deputātu atalgojums tiks samazināts par 10%. Lai gan atsevišķu deputātu ierosinājums bija noteikt atalgojuma samazinājumu 20% apmērā no 1.marta, tomēr domes deputātu vairākums to neatbalstīja. Arī komisiju locekļu atalgojums no 1.aprīļa tiks samazināts par 10%.