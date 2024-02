Aktrise Indra Burkovska atklāti par sajūtām, nesaņemot "Lielo Kristapu"

Tā kā vienreiz esmu to ļoti sāpīgi pārdzīvojusi, tad par Alvīnes lomu to uztvēru daudz mierīgāk."

Burkovska gan uzsver – nav jau teikts, ka cits nav to vairāk pelnījis. "Jāpriecājas par to, kas ir. Mēs varam tikai gavilēt, ka par filmu "Pastkarte no Romas" ir tāda interese, un stāsts cilvēkus aizkustina. Viņi nāk, skatās un domā par savām ģimenēm, par attiecībām ar saviem tuviniekiem. Un tas ir ļoti labi. Mans kolēģis Egils Melbārdis pēc filmas teica: "Jā, filma ir ļoti skumja, bet tā ir gaiša"," tā aktrise.