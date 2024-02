VIDEO ⟩ VDD veicis kratīšanas miljonāra Šeflera dzīvesvietās. Izmeklē mēģinājumu apiet ES sankcijas

Ar tiesneša Raimonda Bula spriedumu Šeflera uzņēmums (Čiekuri Shishki) no tiesu izpildītājas prasīja visu helikoptera pārdošanā iegūto naudu. Taču tiesu izpildītāja informēja sankciju uzraugus un process tika apturēts.

"Nekā personīga" zināms, ka Valsts drošības dienests (pērn 9. novembrī) sācis kriminālprocesu par iespējamu Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanas mēģinājumu, proti, par to, ka "Čiekuri – Shishki" no sava un sankciju sarakstos iekļautā Pjotra Avena uzņēmuma "Country Heli" Avena interesēs mēģinājuši iegūt miljonus no helikoptera pārdošanas.