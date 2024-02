KAIFA CENA ⟩ "Viņš aiznesa uz lombardu pat meitas vijoli." Tatjanas stāsts

Faktiski neviens. Kuram tad es kaut ko tādu iešu stāstīt? Draugi – nu, ko draugi. Protams, ka teiks – pamet taču viņu, savāc bērnus un ej prom. Bet kāpēc lai es aizietu no sava dzīvokļa. Vai arī – izsvied viņu no dzīvokļa, saprotu, ka tas būtu loģiski. Bet kā lai viņu izmet, ja viņš vienkārši neiet? Viņš ir neadekvāts, viņš var visu izdarīt! Manai paziņai, kura izsvieda vīru alkoholiķi no mājas, vīrs sadedzināja automašīnu, viņa pa ielu baidās iet. Es arī baidījos, kad manējam uznāca periodi, kad viņš draudēja mani nogalināt. Nāku vakarā, tumsā no darba un atskatos. Un ja nu viņš kaut kādā vājprātā izsrien no kādas vārtu rūmes ar nazi? Ja ar mani kaut kas notiks – kam paliks bērni? Viņam? Viņam viņi ir vajadzīgi? Nē, protams.