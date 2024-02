Protams, tās ir arī emocijas. Ļoti daudz vientuļu cilvēku paliek stīvi un mazjūtīgi. Mums ar gadiem zūd jūtība, zūd, pazūd, jo mēs to netrenējam. Un tieši pretēji, mēs strādājam pie tā, lai mūs nevar sāpināt, lai mūs nevar ievainot. Palikšu stipra un nejūtīga. Ko jūs domājat, ka es tāda nebiju? Biju un lepojos ar to, forši! Bet nav forši. Vajag just, mēs esam cilvēki. Man patīk raudāt, un man patīk smieties. Man patīk just, un ar katru gadu arvien vairāk un vairāk.